روسيا تبحث الحصول على المزيد من النفوذ في سوريا

2020/05/29 | 16:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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