نشر 500 عنصر من الحرس الوطني الأميركي في ولاية تعصف بها المواجهات

2020/05/29 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مينيابوليس (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – نشر الحرس الوطني الأميركي 500 من عناصره الجمعة في مدينة مينيابوليس لإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات إثر مقتل مواطن أسود لدى توقيفه من قبل الشرطة، على ما افاد بيان عسكري.وأوضح البيان أن عناصر الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا “سيقدّمون دعما للسلطات المدنية للفترة التي يطلب […]

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