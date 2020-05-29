2020/05/29 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تصدر قرارات بشأن الأمتحان الوزاري لهذه السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر قرارات بشأن الأمتحان الوزاري لهذه السنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر قرارات بشأن الأمتحان الوزاري لهذه السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).