2020/05/29 | 16:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

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