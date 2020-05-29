جانب من بغداد يسجل قرابة 100 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/29 | 16:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، بتسجيل أكثر من 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة الكرخ سجلت اليوم الجمعة، أكثر من ٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وسجلت محافظات كربلاء وديالى وبابل وذي قار، أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بحسب مصادر طبية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية سجلت ، أمس الخميس، قفزة بإصابات فيروس كورونا، حيث شخصت (٣٢٢) إصابة و4 وفيات بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٥٤٥٧، ومجموع حالات الشفاء إلى ٢٩٧١، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٢٣٠٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٠، بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى ١٧٩.

وكشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، عن عقدها اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة فرض حظر الشامل للوقاية من فيروس كورونا.

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