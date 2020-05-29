موسم التحلل من العلاقات مع إسرائيل.. والبديل المقاومة

2020/05/29 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ديانا فاخوري..هنا شعبي في أحسن تقويم، هنا اشجار التين والزيتون، هنا كروم العنب، هنا بيّارات البرتقال، هنا حقول الذرة، هنا البلد الأمين ..اَمن أهله بالمقاومة وعملوا الصالحات ولم يوقعوا معاهدة الصلح بين القتيل وقاتلة سارق ارض أُمّه..لم يوقعوا “على بيع شبرٍ من الشّوك حول حقول الذّرة”! هنا القدس..عاصمة الجمهورية […]

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