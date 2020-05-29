وزارة التربية تعلّق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية وتصدر تعليمات جديدة للمراحل الآخرى

2020/05/29 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “يس عراق” ، أنه “استكمالاً للمعالجات التي وضعتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، هناك اجتماعات ومشاورات ما بين الوزير علي حميد […]

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