التربية تُصدر قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للعام الدراسي الحالي

2020/05/29 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "استكمالاً للمعالجات التي وضعتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، هناك اجتماعات ومشاورات ما بين الوزير علي حميد مخلف ورئيس واعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، استمرت طيلة الفترة الماضية للتوصل الى الحلول الأنسب والأفضل انسجاماً مع الظرف الراهن".

وأضاف البيان، أن "الوزارة وبعد دراسة مستفيضة لتجارب دول العالم بخصوص اجراء الامتحانات العامة (الوزارية)، قررت استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء الامتحانات الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها".

وقررت الوزارة ايضا "استناداً الى المادة (الرابعة) من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 تحديد فحوص الامتحانات العامة للدراسات (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير التربية)، وبعد موافقته تقرر ان تكون الفحوص الداخلة في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط (خمسة) فحوص هي :(اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الاحياء ، الكيمياء و الفيزياء)".

وبحسب البيان، تقرر "تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 – 2020 الى موعد يتم تحديدهُ لاحقاً".

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