2020/05/29 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف اليوم الجمعة،(29 مايس 2020) عن إصابة شقيقه الدولي السابق والمدر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة مدرب عراقي في السويد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
كشف اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف اليوم الجمعة،(29 مايس 2020) عن إصابة شقيقه الدولي السابق والمدر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة مدرب عراقي في السويد بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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