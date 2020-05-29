قرود تهاجم فني مختبر وتهرب بعد سرقة عينات اختبار

2020/05/29 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت تقارير حديثة أن مجموعة من القرود هربت بعينات اختبار فيروس كورونا بعد مهاجمة فني في مختبر بالهند.

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