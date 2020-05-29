2020/05/29 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت الإمارات عن إرسالها طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات ترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى كردستان العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات ترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى كردستان العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).