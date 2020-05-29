مع خفض إجراءات العزل.. حظر تجوّل آخر الأسبوع في تركيا

2020/05/29 | 16:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية، فرض حظر تجول جديد يومي السبت والأحد القادمين في 15 ولاية تركية، في إطار الاستمرار لمواجهة انتشار فيروس #كورونا في البلاد، كما أصدرت عدة قرارات تخص خروج فئات عمرية معينة ضمن…

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