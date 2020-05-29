العراق يشتري أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد

2020/05/29 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية يوم الجمعة إنها اشترت ما يزيد عن مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في 20 أبريل نيسان.

كانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في موسم الحصاد بين أبريل نيسان ومايو أيار.

وقال العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، في مارس آذار إنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم ستبطئ سلاسل إمدادات الأغذية.

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