اتلاف نحو 17 الف لتر من المشربات المنتهية الصلاحية في النجف

2020/05/29 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن قيام فرقها الصحية بإتلاف اكثر من 16 الف لتر من المشروبات والعصائر المنتهية الصلاحية.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "قامت فرقة المتابعة التابعة لشعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بتنفيذ زيارات ميدانية على مخازن بيع المواد الغذائية في منطقة الرضوية وتم خلال احدى هذه الزيارات العثور على مخزن غير مجاز لبيع المواد الغذائية يحتوي على مواد منتهية الصلاحية".وأضافت ان "هذا المواد تضم (سودا كازوزا محلية، سكنجبيل إيراني، شربت برتقال محلي) وبكمية بلغت 16 ألفاً و845 لترا تمت مصادرتها واتلافها بمحاضر اتلاف اصولية وبحضور ممثل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وممثل عن بلدية النجف".وأكدت انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المخزن المخالف وحسب قانون الصحة العامة".

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