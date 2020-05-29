سلطة الطيران العراقي تعلن عن أخر إجراءاتها بشأن عودة أو تمديد حظر السفر

2020/05/29 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت سلطة الطيران المدني اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب لتحديد عودة أو تمديد حظر السفر.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم للوكالة الرسمية، إن “هناك لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي من تقرر تمديد حظر السفر أو رفع الحظر عنه”، مؤكداً أن “اللجنة ستجتمع يوم غد السبت أو […]

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