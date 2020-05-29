إيران: تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/29 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيلها 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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