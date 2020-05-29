النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات

2020/05/29 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية، بحسب ما نقلت “رويترز”.وتراجع خام برنت 43 سنتا أو […]

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