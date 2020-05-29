ديالى تكشف عن خطة لاحياء بساتين مهجورة منذ 10 سنوات

2020/05/29 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن خطة لاعادة احياء اكثر من 1000 دونم من بساتين مهجورة منذ 10 سنوات شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(28كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 1000 دونم من بساتين زراعية تحيط بقرى ناحية ابي صيدا مهجورة منذ […]

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