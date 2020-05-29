اصابة 3 اشخاص بانفجار جنوب شرق بغداد

2020/05/29 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بانفجار جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد....

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