2020/05/29 | 17:29 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بانفجار جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 اشخاص بانفجار جنوب شرق بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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