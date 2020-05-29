تسجيل اصابة جديدة بكورونا في دهوك لعائد من بغداد

2020/05/29 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا في اجراء الفحوصات المختبرية والبحث عن المشتبه بإصابتهم بكورونا تم تشخيص اصابة جديدة بالفيروس في محافظة دهوك.

واوضح البيان ان المصاب رجل ويبلغ من العمر 36 عاما ومن سكنة منطقة "سيميل"، مشيرا الى ان المصاب يعمل حرسا امنيا وعاد مؤخرا الى دهوك عبر مطار بغداد الدولي.

ودعت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الجمعة الاشخاص العائدين من العاصمة بغداد الى اخضاع انفسهم للفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم من عدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت دهوك مؤخرا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد وقت قصير على خلوها منه بسبب عودة اشخاص من العاصمة بغداد تم التأكد من انهم حاملون للفيروس المستجد.

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