ايزيديو عفرين في خطر، هل ستكون المدينة بؤرة للإبادة الخامسة والسبعون؟

2020/05/29 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم تعد مدينة عفرين من اكثر المدن السورية التي تحوي الأيزيدية، وبعد احتلالها من قبل تركيا والفصائل التابعة لها والتي تعرف بــ (الجيش الوطني السوري)، هاجر ونزح حوالي 90% من الأيزيدية هناك.قبل ايام حذر نشطاء من تكرار سيناريو، الإبادة الايزيدية في شنگال، في مدينة عفرين السورية نظراً للانتهاكات التي تتعرض …

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