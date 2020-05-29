ايران تسجل أعلى رقماً للإصابات اليومية بكورونا في شهرين

2020/05/29 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا هو الأعلى منذ نحو شهرين. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنه "تم تسجيل 2819 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع مجموع الاصابات إلى 146668 منذ إعلان أول حالة في منتصف شباط الماضي".وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 أيار الجاري، تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعاً مشابهاً منذ بداية نيسان الماضي.واضاف جهانبور، سجلت 50 وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 7677 وفاة.وبدأت البلاد منتصف نيسان الماضي تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء.وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع،.ويعتبر خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الحقيقية أعلى من الرسمية.

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