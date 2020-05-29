صحة الانبار تحدد عددا من الاجراءات الوقائية لعمل المحال التجارية

2020/05/29 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحددت دائرة صحة الانبار، اليوم الجمعة، عددا من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، متوعدة المخالفين باغلاق محالهم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "وجهت فرقها الصحية بغلق اي محال او اسواق لاتلتزم بتوفير المعقمات المعتمدة تحت تناول ايدي الزبائن، بالاضافة الى منع دخول اي زبون لا يرتدي الكمامة".وأضافت انه على "اصحاب المحال نشر لوحات التوعية داخل نشاطه التجاري، وحث الزبائن عن التباعد المسافات المطلوبة"، مشددة على "الزام جميع العاملين ومنهم ناقلي البضائع (ديليفري) لبس الكمامات والقفازات وثوب العمل".

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