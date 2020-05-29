الاستخبارات العسكرية لـ”العهد نيوز”: القبض على إرهابي هارب عاد إلى الأنبار وينتحل مهنة “راعي غنم”

2020/05/29 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار أعلن مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن اعتقال احد الهاربين من مجرمي داعش حال عودته الى مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “قوة امنية قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث اللواء الاول وفوج استخبارات واستطلاع […]

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