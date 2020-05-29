دهوك.. المصايف تنفض غبار كورونا وتستقبل زوارها (صور)

2020/05/29 | 18:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد انتهاء حظر التجوال المفروض خلال أيام عيد الفطر في إقليم كوردستان للوقاية من فيروس كورونا، توافد الزوار مجدداً على المصايف والمواقع السياحية في محافظة دهوك التي تتميز بطبيعتها الخلابة خلال فصل الربيع.

إلا أن وتيرة التوافد لا تزال ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة جراء القيود التي لا تزال مفروضة للوقاية من تفشي كورونا وعلى رأسها حظر التنقل بين المحافظات.

ويشكل الوافدون من محافظات وسط وجنوبي العراق نسبة كبيرة من زوار المناطق السياحية، إذ دأب العراقيون على الاستمتاع بالأجواء الربيعية المعتدلة في دهوك هرباً من قيظ الصيف.

ويقول حسين إبراهيم وهو مالك موقع سياحي في مصيف اشاوا شمالي دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "حركة العمل لا تزال ضعيفة بسبب عدم السماع للسائحين من المحافظات الأخرى بدخول دهوك بسبب إجراءات الحظر للوقاية من فايروس كورونا".

وكانت سلطات الإقليم قد فرضت حظر التجوال وأغلقت الأماكن العامة بما فيها المصايف والمناطق السياحية منذ منتصف شهر آذار/مارس المنصرم، قبل أن تخفف القيود الشهر الماضي.

وأبقت السلطات على حظر التنقل بين المحافظات لغاية 15 حزيران/يونيو المقبل، وهو ما ترك آثاراً سلبية على قطاع السياحة في الإقليم والذي يعتمد بدرجة رئيسية على العراقيين الوافدين من وسط وجنوبي البلاد.

ويضيف حسين أن "السائحين الوافدين هم من مركز دهوك ومن أقضيتها ونواحيها"، مشيراً إلى "التزامه بتنفيذ التوجيهات الصحية للوقاية من الفيروس كاستخدام الأواني السفرية لمرة واحدة وكذلك استخدام مواد التعقيم والكفوف والكمامات من قبل العمال أثناء العمل".

ويتابع بالقول، إن "فترة الحظر أثرت بشكل كبير على العمل، وتحملنا خسائر كبيرة جداً، وندعو الحكومة لتقديم تعويضات لنا".

وسجل إقليم كوردستان 566 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منهم 5 مصابين، واكتسب 409 منهم الشفاء التام، بينما لا يزال 152 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية.

وأجبر الفيروس سكان الإقليم على المكوث داخل منازلهم نحو شهرين.



وتعد الأماكن السياسية بين أحضان الطبيعة متنفساً مناسباً عن فترة العزل.

وتقول فاطمة سليم، وهي من قضاء زاخو قدمت الى مصيف اشاوا بقضاء العمادية، إن الأجواء "رائعة" في المصيف.

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "فترة حظر التجوال جعلتنا نستغل أي فرصة للخروج من المنزل.



لذلك أنا هنا في المصيف مع أفراد عائلتي، ونحن سعداء".

وتشير إلى أن المكان نظيف ويراعي العمال الإجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس.

لا تزال بعض القيود مفروضة في الإقليم للوقاية من الفيروس.

ويقول مدير سياحة قضاء العمادية محمد نظيف لوكالة شفق نيوز، إن دائرته لم تتلق لغاية الآن أي موافقة ولم يصدر أي بيان من وزارة السياحة في حكومة كوردستان بإعادة فتح المواقع السياحة واستقبال السائحين.

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