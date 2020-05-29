نائب يشيد بخطوات وزارة التربية حول امتحانات الصفوف المنتهية

2020/05/29 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أشاد النائب جواد حمدان الساعدي، اليوم الجمعة، بقرار وزارة التربية بشأن تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.وقال الساعدي في بيان تلقت "كلكامش برس"، انه "استكمالاً للمعالجات التي وضعتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإننا ندعم ونؤيد خطوات وزارة التربية في القرارات التي تخص الامتحانات العامة الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية كافة".واضاف "ندعم قرار وزير التربية بأن تكون المواد الداخلة في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط خمس مواد هي: (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، الاحياء، الكيمياء والفيزياء).

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