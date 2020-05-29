قوة امنية تمنع قنوات فضائية من تغطية تظاهرات كركوك

2020/05/29 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..منعت قوة امنية تابعة للواء (٦١) في كركوك كوادر مجموعة من القنوات الفضائية، من تغطية تظاهرة انطلقت في كركوك، صباح اليوم الجمعة.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة العهد قيس الزبيدي قوله “انه وأثناء تغطيته للتظاهرات التي قام بها الفلاحون في سايلو كركوك للمطالبة بتسهيل عمل تسويق محاصيلهم الزراعية، منعته […]

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