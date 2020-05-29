سوريا..تحرير 5 نساء كرديات من سجن سري في عفرين

2020/05/29 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد أهالي مدينة عفرين السورية، اليوم الجمعة، العثور على 5 نساء كرديات معتقلات في سجن سري داخل مقر “فرقة الحمزة” أحد الفصائل المسلحة، عقب اشتباكات مع أهالي الغوطة الشرقية للمدينة.وأشار مصدر مطلع، إلى أن الاشتباكات وقعت بين الأهالي وعناصر الفصيل المسلح، بعد أن قام أفراده بالاعتداء على صاحب محل بالمدينة، بسبب خلاف […]

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