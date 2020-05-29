وكالة الأدوية الأوروبية تصدر تحذيرا جديدا من استخدام عقاري الملاريا لعلاج كورونا

2020/05/29 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز جددت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحذيرها للمسؤولين الصحيين من استخدام عقاري “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” المضادين للملاريا في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد.وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها “تذكر العاملين في مجال الرعاية الصحية بضرورة أن يراقبوا عن كثب المرضى بـCOVID-19، الذين يتناولون كلوروكين أو هيدروكسي […]

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