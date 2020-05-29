العراق يسجل 6 وفيات و416 اصابة جديدة بكورونا اكبر معدل يومي بالاصابات

2020/05/29 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا والبالغ عدد الاصابات 416 اصابة المستجد في العراق .واضفت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض […]

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