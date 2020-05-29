حماية وزير الصناعة يعتدون بالضرب على مراسل قناة الموصلية

2020/05/29 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتدى افراد من حماية وزير الصناعة والمعادن (منهل الخباز) بالضرب على مراسل قناة الموصلية (زياد الصميدعي) امس الخميس.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الصميدعي قوله في أتصال هاتفي “ان الاعتداء بالضرب الذي تلقاه من افراد حماية الوزير كان اثناء تغطيته الصحفية للزيارة التي قام بها الوزير الى مدينة الموصل برفقة وزير […]

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