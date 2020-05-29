ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/05/29 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١)”.وأضافت، “سجلت مختبرات وزارة الصحة […]

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