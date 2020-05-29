2020/05/29 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الأزمة النيابية، الجمعة، عن عقدها اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة فرض حظر التجوال الشامل للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة عباس عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعا مرتقبا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الوضع الراهن بالعراق والأزمة الاقتصادية والصحية وتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد والمحافظات الاخرى".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش عدة مواضيع أبرزها فرض حظر شامل للتجوال لفترة معينة للسيطرة على تفشي الفيروس والوقاية من كورونا"، مؤكدا أن "الاجتماع خلية الأزمة النيابية مع اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من سيحدد فترة حظر التجوال في الفترة المقبلة".

وسجلت محافظات كربلاء وديالى وبابل وذي قار، أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بحسب مصادر طبية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية سجلت ، أمس الخميس، قفزة بإصابات فيروس كورونا، حيث شخصت (٣٢٢) إصابة و4 وفيات بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٥٤٥٧، ومجموع حالات الشفاء إلى ٢٩٧١، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٢٣٠٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٠، بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى ١٧٩.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع نيابي – حكومي مرتقب لمناقشة اعادة فرض الحظر الشامل بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع نيابي – حكومي مرتقب لمناقشة اعادة فرض الحظر الشامل بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).