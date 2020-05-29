تركيا.. إنقاذ 23 طالب لجوء في بحر إيجة

2020/05/29 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.تركيا..إنقاذ 23 طالب لجوء في بحر إيجةتركيا: إنقاذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الجمعة، أن “مجموعة من طالبي […]

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