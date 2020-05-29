حسن سالم يدعو الأمم المتحدة لحماية المتظاهرين في امريكا

2020/05/29 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استنكر النائب عن تحالف الفتح حسن سالم استخدام القوة المميته المفرطة من قبل القوات الامريكية ضد المتظاهريين السلميين في ولاية مينسوتا الامريكية.وقال سالم في تصريح صحفي ، صباح اليوم الجمعة، “على الامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان التدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكبها القوات الامريكية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم من خلال نبذ التمييز العنصري […]

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