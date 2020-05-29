العراق يسجل اكثر من 400 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/29 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط. جغرافيا موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧٢بغداد/ الكرخ: ١٤٦مدينة الطب: ٤٧النجف: ٥البصرة: ١٥السليمانية: ٢٢كربلاء: ٢٨كركوك: ٣ديالى: ١٣واسط: ٧بابل: ١٦الديوانية: ١ميسان: ٤ذي قار: ٣١المثنى: ٣صلاح الدين: ٢نينوى: ١

- الشفاء: ٧٣ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٢بغداد/ الكرخ: ٥٥مدينة الطب: ٤البصرة: ١اربيل : ٢ديالى: ١ذي قار: ٢نينوى: ٦

- الوفيات : ٦ حالاتحالتين في بغداد/ الرصافة٣ حالات في مدينة الطبحالة واحدة في البصرة

مجموع الإصابات : ٥٨٧٣مجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤الراقدين الكلي: ٢٦٤٤الراقدين في العناية المركزة: ٤٥مجموع الوفيات: ١٨٥

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالجمعة ٢٩ أيار ٢٠٢٠

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت صحة محافظة دهوك، اليوم الجمعة، تسجيل اصابة بفيروس كورونا لموظف يعمل في مطار بغداد الدولي.

وجاء في بيان للصحة انه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة دهوك لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، ان "قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية سجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة،

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "استكمالاً للمعالجات التي وضعتها وزارة الت

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