2020/05/29 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم: لا حسم للوزارات الشاغرة حتى الآن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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