فدعم: لا حسم للوزارات الشاغرة حتى الآن

2020/05/29 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.

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