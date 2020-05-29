عدّاد كورونا يرتفع في العراق.. أكثر من 400 إصابة بالفيروس وتصاعد خطر للحالات التي لا يوجد فيها أعراض

2020/05/29 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون الحصيلة الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة أمس الخميس، التي سجلت 322 إصابة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت “5246 نموذج في كافة المختبرات […]

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