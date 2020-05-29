رغم ارتفاع عدد القتلى.. تركيا ترسل مزيداً من مقاتلين سوريين إلى ليبيا

2020/05/29 | 18:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت #تركيا دفعة جديدة، من مُقاتلين في الفصائل السورية المتواجدين بمعسكراتها التدريبية، إلى الأراضي الليبية، تزامناً مع ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل المعارضة السورية الموالية لها.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «تركيا أرسلت…

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