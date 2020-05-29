شاهد... دعوات برلمانية في العراق لتشريع قانون ضد الارهاب السعودي

2020/05/29 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يتجه نحو خطوة غير مسبوقة لانصاف ضحايا الارهاب ..عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس صروط، اكد ان هناك توجهات داخل البرلمان لتشر...

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