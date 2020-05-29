التربية العراقية تصدر قرارات بشأن اداء الامتحانات الوزارية

2020/05/29 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية العراقية، اليوم الجمعة، قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية كافة، كذلك قررت تأجيل الامتحانات التمهيد...

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