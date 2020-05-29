الصورة خير دليل... ايران والعراق يكرمان من تقتلهم امريكا

2020/05/29 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مدى قسوة وعنصرية الشرطة الامريكية في التعامل مع المواطنين من الاصول الافريقية بالمقارنة مع تعامل جنود ال...

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