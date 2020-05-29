الصحة العراقية تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/29 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون الحصيلة الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة أمس الخميس، التي سجلت 322 إصابة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت “5246 نموذج في كافة المختبرات المختصة، […]

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