في التعويل على الموقف الأمريكي - جلال الصباغ

2020/05/29 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ يروج العديد من المثقفين والاصلاحيين والمخدوعين في العراق ان الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع المطالب الجماهيرية خصوصا خلال انتفاضة أكتوبر، وهذا الرأي يطال فئات من المنتفضين الذين يجدون الخلاص في تعامل الحكومة الأمريكية مع النظام في العراق، وقد يذهب الخيال ببعظهم إلى أن امريكا تريد إنهاء هذا النظام والممجيء بنظام جديد، ولا يعدوا هذا الخيار سوى ضرب من الوهم او بالاحرى حتى لو تحقق بجزء منه او جميعه ......





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