2020/05/29 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ذكرنا في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676207بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوعوهذا ما سنعرض النوع الثالث منها.تفيد المصادر الإسلامية أن عمر (توفي 644) سمع أحدًا يتلو السورة 42-25 بطريقة مختلفة عما كان يعرفه.



فأخذه إلى النبي الذي دعا كل واحدٍ منهما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطاء القرآن اللغوية: 3) إختلاف القراءات: كله عند العرب صابون - سامي الذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخطاء القرآن اللغوية: 3) إختلاف القراءات: كله عند العرب صابون - سامي الذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).