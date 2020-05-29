مظاهرات بالبصرة تطالب بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين وغلق مقرات الاحزاب

2020/05/29 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… خرجت مظاهرات كبيرة في محافظة البصرة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.وقال مراسل ( المستقلة) مساء اليوم الجمعة إن عشرات الشباب تظاهروا في ساحة عبد الكريم قاسم مركز محافظة البصرة للمطالبة بمحاسبة من تسبب بقتل شهداء التظاهرات.واضاف ان المتظاهرين طالبوا بمنع بعض مقرات الأحزاب الفاسدة ومحاسبة وإحالة كل متهم تسبب بقتل المتظاهرين.( […]

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