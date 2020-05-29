2020/05/29 | 18:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع كبير بالاصابات..العراق يسجل 416 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع كبير بالاصابات.. العراق يسجل 416 اصابة كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع كبير بالاصابات.. العراق يسجل 416 اصابة كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).