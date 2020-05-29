فيديو- على طريقة «داعش».. مُسلّحو «الجيش الوطني» يسوقون نساءً في عفرين إلى المُعتقل

2020/05/29 | 18:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريقةٍ لا تختلف كثيراً عن طرق تنظيم «داعش» في إهانة المدنيين، يسوق عناصر «الجيش الوطني» مجموعة نساءٍ من مدينة عفرين إلى المعتقل.أسلوبٌ ليس ببعيد عن أساليب وممارسات التنظيم في فرض سطوته وسلطته على مدنيين…

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