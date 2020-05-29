وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل بشأن استخدام عقاري الملاريا لمرضى كورونا وتحذر من آثار خطيرة

2020/05/29 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق جددت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحذيرها للمسؤولين الصحيين من استخدام عقاري “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” المضادين للملاريا في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد.وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها “تذكر العاملين في مجال الرعاية الصحية بضرورة أن يراقبوا عن كثب المرضى بـCOVID-19، الذين يتناولون كلوروكين أو هيدروكسي […]

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