نجاح أول عملية زرع رئة لمصاب بفيروس كورونا

2020/05/29 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا، عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن العملية أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المريضة بكوفيد-19، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت حياتها مهددة إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل […]

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